Суббота, 4 Июня 2022 14:21

АрмИнфо.Армения, Россия и Азербайджан сблизили позиции по пограничному и иным видам контроля, а также по безопасному следованию граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана.

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства РФ, об этом стало известно по итогам состоявшегося 3 июня 10-го заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева.

Согласно источнику, вице-премьеры обсудили также возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеваном через территорию Армении. Сообщается, что стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана касаемо разблокирования транспортных связей в регионе.