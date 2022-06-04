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 Суббота, 4 Июня 2022 14:21
Алина Оганесян

В Москве состоялось заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

В Москве состоялось заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

АрмИнфо.Армения, Россия и Азербайджан сблизили позиции по пограничному и иным видам контроля, а также по безопасному следованию граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана.

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства РФ, об этом стало известно по итогам состоявшегося 3 июня 10-го заседания трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева.

Согласно источнику, вице-премьеры обсудили также возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеваном через территорию Армении. Сообщается, что стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана касаемо разблокирования транспортных связей в регионе.


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