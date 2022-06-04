Суббота, 4 Июня 2022 14:20

АрмИнфо.Прокуратура Республики Арцах со дня принятия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года зарегистрировала 89 преступлений, совершенных азербайджанскими ВС в отношении жителей Арцаха. Как говорится в заявлении Прокуратуры, опубликованном на официальной странице в Фейсбук, по факту совершенных преступлений возбуждено 72 уголовных дела.

В частности, сообщается, что за указанный период 16 человек были убиты, из коих 3 гражданские лица, в отношении 101 человека (из коих 44 гражданские лица) были совершены попытки убийства, 43 - подверглись физическому насилию и получили огнестрельные ранения.

<С ноября 2020г. по настоящее время с азербайджанских позиций, расположенных по соседству со Степанакертом, селами Аскеранского, Мартунинского и Шушинского районов, периодически из стрелкового оружия разного калибра открывается огонь в направлении близлежащих армянских населенных пунктов или в воздух, в результате чего предпринимается попытка запугать мирное население и держать их постоянно в атмосфере страха>, - говорится в источнике.