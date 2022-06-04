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АрмИнфо. В результате вчерашней стычки между участниками протестного движения и правоохранителями на перекрестке улиц Демирчяна и Пароняна, увечья разной тяжести получили 60 человек. Как говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения, из 60 обратившихся за медпомощью граждан 39 - являлись служащими Полиции РА.
По положению на 08:30 из медучреждений выписано 50 человек. Состояние граждан, продолжающих получать медпомощь, оценивается как удовлетворительное.
Как сообщает Полиция РА, в результате вчерашнего инцидента задержано 11 граждан. Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
Отметим, что вчера сторонники Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды, заблокировали все 6 входов и выходов в здание правительства Армении. Кортеж премьера успел покинуть здание правительства перед началом блокировки входов и выходов в здание.
Заметим также, что парламент Армении вчера в 16:00 созвал внеочередное заседание по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании присутствовали лишь 33 оппозиционных депутата, для кворума нужно было 54.
Правящая фракция "Гражданский договор" на прошлой неделе заявила, что не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. В ГД заявили, что не поддадутся на политический шантаж и не примут участия во внеочередном заседании, но продолжат защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах
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|В отчете Госдепа США о свободе религии затрагивается вопрос армянского духовного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
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|Армен Григорян: Права и безопасность армян Нагорного Карабаха определят статус Республики
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|Мгер Григорян едет в Москву: он уклонился от ответа на вопрос, исключает ли, что Арцах может быть в составе Азербайджана
|Сагателян: 15 партий поддержали заявление оппозиционных фракций парламента "по поводу армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Шведский суд признал Азербайджан антидемократическим государством.
|Посол Франции: Фотограф Антуан Агуджян своими работами демонстрирует историю Геноцида армян
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|В Ереване 10-18 июля пройдет 33-я Международная биологическая олимпиада
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|Эксперт: Отношение к Армении определяет ее геополитический вектор
|Выпускники военных вузов Армении получат квартиры от государства
|Пашинян призвал владельцев игорного бизнеса не портить отношения с властью
|Армянские школьники примут участие в VII Международном молодежном форуме "Дети Содружества" в Кыргызстане
|Племянник третьего президента РА и сын экс-губернатора Сюника арестованы по обвинению в участии в беспорядках
|Великобритания высоко ценит все положительные шаги, предпринятые между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян поделился с Раиси впечатлениями от последней трехсторонней встречи в Брюсселе
|Иранист: Диктаторский режим в Баку на самом деле не только не ищет мира, но и продолжает против Армении гибридную войну
|В Армении растет преступность, направленная против детей
|В Ереване отпраздновали День защиты детей и День славянской письменности и культуры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В государствах - членах ОДКБ высоко ценят вклад РА и лично Пашиняна в укрепление союзнических отношений: Зась
|Пашинян поделился с президентом РФ своими впечатлениями от последней встречи в Брюсселе
|Главы МИД Армении и Саудовской Аравии обсудили возможности развития двусторонних отношений
|Секретарь Совбеза: Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха
|Лукашенко убежден, что продолжение конструктивного и взаимовыгодного диалога Минска и Еревана отвечает национальным интересам двух стран
|В Минобороны Армении опровергают продвижение ВС Азербайджана вглубь суверенных территорий РА в направлении села Неркин Ханд
|Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили Никола Пашиняна с Днем рождения
|Армения и Франция укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
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|Президент Евросовета призвал Ереван и Баку обеспечивать стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской госгранице
|В Aлматы состоялась очередная встреча по Aфганистану специальных представителей и посланников стран ЦА и ЕС
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|Прогноз: Ничья в Украине укрепит тылы Эрдогана и Алиева на Кавказе
|Юрист: В защите прав арцахцев право самоопределения безальтернативно
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