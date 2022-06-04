Суббота, 4 Июня 2022 12:03

АрмИнфо. В результате вчерашней стычки между участниками протестного движения и правоохранителями на перекрестке улиц Демирчяна и Пароняна, увечья разной тяжести получили 60 человек. Как говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения, из 60 обратившихся за медпомощью граждан 39 - являлись служащими Полиции РА.

По положению на 08:30 из медучреждений выписано 50 человек. Состояние граждан, продолжающих получать медпомощь, оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает Полиция РА, в результате вчерашнего инцидента задержано 11 граждан. Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

Отметим, что вчера сторонники Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды, заблокировали все 6 входов и выходов в здание правительства Армении. Кортеж премьера успел покинуть здание правительства перед началом блокировки входов и выходов в здание.

Заметим также, что парламент Армении вчера в 16:00 созвал внеочередное заседание по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании присутствовали лишь 33 оппозиционных депутата, для кворума нужно было 54.

Правящая фракция "Гражданский договор" на прошлой неделе заявила, что не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. В ГД заявили, что не поддадутся на политический шантаж и не примут участия во внеочередном заседании, но продолжат защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах