Пятница, 3 Июня 2022 19:13

АрмИнфо. Мы войны не хотим, мы хотим, чтобы нас уважали. Об этом заявил экс-генсек ОДКБ, бывший начальник Генштаба Армении генерал-полковник Юрий Хачатуров с трибуны на площади Франции в Ереване.

Вначале своего выступления, армянский генерал рассказал о предыстории отставки первого президента Армении Левона Тер-Петросяна 3 февраля 1998 года, когда премьер- министр Роберт Кочарян, министр обороны Вазген Саргсян и министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саргсян не поддержали предложенный Тер-Петросяном план по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, включавший демилитаризацию зоны конфликта и возвращение Азербайджану ряда населенных пунктов, занятых в ходе боевых действий 1992-1994 гг.

"Тогда говорили, что к власти идут люди, которые принесут много крови. Что будет война. А что было на самом деле? Мы 20 лет жили в мире, жили как победители. Мы гордились нашей армией и государством. Войны не было. А они говорили, что мы хотим войны. А мы войны не хотели. Они и сейчас говорят, что мы хотим войны, но войны не хотим, мы хотим, чтобы нас уважали", - сказал он.

При этом Хачатуров выразил недоумение поведением чиновников и парламентариев от правящей силы, когда им задают вопрос про будущее Арцаха. "Я вот не понимаю этих министров и остальных, им задают простой вопрос. Вы за то, что Арцах был в составе Азербайджана? Они говорят, мы не можем ответить. Я понимаю, что они ничего не могут сделать, чтоб Арцах не был в составе Азербайджана, но хоть скажите, что вы не хотите, чтобы НКР был в составе Азербайджана. Нельзя себя так вести, вы не армяне? Тогда кто вы?", - вопрошал он.

Хачатуров также приклонился перед родителями тех, кто сложил свои головы во имя Родины и назвал их святыми, при этом призвав не осуждать тех, кто не приходи на площадь. По его словам, каждый из ни по своему переживает боль утраты.

Касаясь работы правоохранителей, генерал выразил недоумение и возмущение поведением людей в погонах. Он пристыдил всех тех правоохранителей, кто применяет несоразмерную грубую силу в отношении мирных демонстрантов, особенно женщин.

"Когда мы докатились до того, что полицейские таскают женщина за волосы, пинают их в живот? Ребята, ведите себя скромнее, помните, что все вы в поле зрения наших граждан", - сказал он, добавив, что они не поддадутся на провокации правоохранителей и не будут в ответ бить правоохранителей. По его словам власти только этого и ждут.

"Не дождетесь, мы вас бить не будем, мы возьмем вас измором. Да здравствует Армения, да здравствует Арцах, да здравствует армянский народ", - резюмировал Хачатуров.

Отметим, что на площади Франции идет митинг оппозиционного Движения сопротивления.

Заметим также, что парламент Армении сегодня в 16?00 созвал внеочередное заседание по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании присутствовали лишь 33 оппозиционных депутата, для кворума нужно было 54.

Правящая фракция "Гражданский договор" на прошлой неделе заявила, что не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. В ГД заявили, что не поддадутся на политический шантаж и не примут участия во внеочередном заседании, но продолжат защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах.