Пятница, 3 Июня 2022 19:12

АрмИнфо. Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию. Об этом 3 июня в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что 8 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Анкару с рабочим визитом для переговоров c главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

"Планируется обсудить состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов торгово-экономического сотрудничества в условиях применения Западом нелегитимных санкций в отношении России.

Состоится также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, прежде всего, по текущей ситуации на Украине, а также в сирийском, ливийском и нагорно-карабахском урегулировании, по обстановке на Балканах, в Афганистане, Центральной Азии", - отметила она.