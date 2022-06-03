Пятница, 3 Июня 2022 19:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 собственные дома 39-55 на 27-ой улице, 14-33 на 29-ой улице, 20-39 на 33-ей улице, 17-34 на 38-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 19А на улице Давида Анахата и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 4-ая улица М.Аветисяна, жилые дома 17-21/5 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 13 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари Тага 6-21 и 13-28, частично улицы Сари Тага 17-24 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N75, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, собственные дома на 1-ом переулке 6-ой улице Н.Шенгавита, собственные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы Н.Шенгавита, собственные дома на улицах 1, 9, 13 в кв. “Норагавит”, собственные дома на Арташатском шоссе, собственные дома на 4-ом и 5-ом переулка 1-ой улицы Арташатского шоссе, бывший колхоз ''Нор-Ухи'' квартала “Норагавит” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен и Гехадир;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично кварталы “Каяран”, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; село Ланджазат; частично села Саят-Нова, Авшар и Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-16։00 частично село Гохтаник;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джервежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 община Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–16։00 община Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-16:00 улица Марти 8, частично улица Г.Саргсяна, зона отдыха “Черкези Дзор” в городе Гюмри;

11:00-17:00 Северо-Восточная, Юго-восточная части села Ахурян и квартал “Нор Ахурян» в Ахурянском регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Арцни, Апавен, Сарчапет и Привольное;

в Сюникской области:

09:15-11:15 частично село Качвут;

10:30-17:00 село Ангехакот и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).