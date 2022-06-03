Пятница, 3 Июня 2022 18:46

АрмИнфо.Внеочередное заседание Национального собрания Армении, созванное по инициативе оппозиции для принятия заявления по Карабаху и армяно-турецким отношениям, так и не состоялось по причине отсутствия кворума.

3 июня во время регистрации табло показало присутствие в зале 33 депутатов, при необходимых 54-х. Депутаты фракции "Гражданский договор>, как ранее и обещали, так и не на явились на заседание. Председатель НС Ален Симонян, заявил, что регистрация продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов. После этого Симонян покинул зал заседаний.

Тем не менее, депутат оппозиционной фракции <Айастан> Арам Варданян подошел к парламентской трибуне и без микрофона зачитал текст заявления.

Отметим, что основные положения проекта, представленного оппозиционными фракциями <Армения> и <Честь имею>, следующие: Республика Армения будет содействовать полноценной реализации права народа Нагорного Карабаха на самоопределение и его международному признанию, для РА неприемлем любой вариант решения, при котором Карабах может быть в составе Азербайджана. Помимо этого, должна быть обеспечена надежная сухопутная связь с Арцахом, исключив его анклавный статус, а процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы не может быть реализован без решения гуманитарных вопросов и до тех пор, пока ВС Азербайджана находятся на суверенной территории Армении. Отмечается также, что армяно-турецкие отношения не могут быть урегулированы ценой забвения Геноцида или прекращения процесса его международного признания.