Пятница, 3 Июня 2022 16:47

АрмИнфо.Мэрия Еревана проиграла в суде армянскому бизнесмену Самвелу Алексаняну по части строительства его постройки на муниципальной территории, заявил 3 июня в беседе с журналистами столичный градоначальник Грачья Саргсян.

"Суд обязал мэрию Еревана узаконить постройку", - сказал он.

Как пояснил Саргсян, столичная администрация проиграла дело во всех судебных инстанциях и была вынуждена узаконить здание-постройку.

Напомним, что в сентябре 2020 года бывший депутат Национального Собрания Армении, предприниматель Самвел Алексанян подал в суд на мэрию Еревана из-за принятого мэром Айком Марутяном решения. Бизнесмен обратился в Административный суд с требованием признать недействительным принятое 16 сентября 2020 года мэром Еревана решение №2898- А.

Согласно данному решению, Самвел Алексанян осуществил строительство (в 2015 году) незаконных зданий-построек на земельном участке, находящемся в собственности государства, по адресу ул. Шрджанаин 102/4, административный район Малатия-Себастия, в связи с чем в мэрии возбуждено административное производство.Таким образом, мэр Еревана Айк Марутян решил не узаконивать самовольно построенные здания и строения по указанному адресу. Кроме того, он поручил руководителю административного района Малатия-Себастия при поддержке департамента градостроительства и земельного контроля и службы охраны общественного порядка демонтировать эти самовольные здания-строения и освободить земельный участок, являющийся государственной собственностью, от незаконного владения.