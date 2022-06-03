Пятница, 3 Июня 2022 16:40

АрмИнфо.Азербайджана пытается стереть следы армянского присутствия на исторических и архитектурных памятниках Арцаха, которые после войны оказались на территориях подконтрольных Азербайджану.

Об этом заявил спикер Парламента Армении Ален Симонян в ходе встречи с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Анаит Акопян. В этой связи глава законодательного органа добавил, что предстоит проделать большую работу для представления этой проблемы мировому сообществу.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Парламента, спикер НС выразил удовлетворение тесным сотрудничеством между парламентскими комиссиями Армении и Арцаха по вопросам образования и науки.

Он отметил, что в основе этого взаимодействия лежат развитие сферы образования, решение гуманитарных вопросов, законодательные реформы,

образовательные программы в ИТ-сфере, защита историко-культурных и духовных ценностей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.