Пятница, 3 Июня 2022 15:49

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече со спецпредставителем ЕС по Юному Кавказу и кризису в Грузии на Тойво Клааром представил позицию Еревана по установлению мира и стабильности в регионе и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этом контексте Мирзоян подтвердил важность возобновления деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обсудили ход реализации брюссельских договоренностей. В этой связи Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного, неверного толкования договоренностей и отметил важность обеспечения риторики для создания конструктивной атмосферы и необходимость практических шагов в этом направлении. Собеседники обменялись мнениями по вопросам работы Комиссии по делимитации и пограничной безопасности, разблокирования экономической и транспортной инфраструктуры региона. Глава МИД Армении счел неприемлемыми непрекращающиеся попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе посредством воинственных заявлений и пограничных провокаций. В Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров Мишель сообщил, что в ближайшее дни состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель.

При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.