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АрмИнфо.После 44-дневной войны в зоне нагорно- карабахского конфликта, Азербайджан в рамках реформирования Вооруженных сил, в частности, перехода на турецкий образец, сформировал 4 новых специальных подразделения (Коммандо). Об этом сообщил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею", бывший советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.
Депутат констатировал, что из сообщений азербайджанских СМИ становится очевидным, что они прошли полную подготовку в турецких военных училищах и в местах, предназначенных для обучения подобных войск.
"Предусмотрено, что в будущем, подготовка части подобного рода будет осуществляться в Азербайджане, при практическом турецком участии", - сказал Абраамян, пообещав при случае также коснуться вопросов, связанных с тем, сколько воинских частей и армейских корпусов, пограничных войск было создано и переформировано.
По его словам, а в Армении министр обороны до сих пор говорит о внедренных 3 года назад частных столовых. "Военнослужащие теряются на передовой в неизвестных условиях, на некоторых важных направлениях погранвойска несут боевое дежурство в палатках, реформы в Вооружённых Силах замедляются или отсутствует во все, потому что это не нравится министру... , к сожалению, этот список бесконечен. "Эпоха мира" же", - сыронизировал Абраамян.
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