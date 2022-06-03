Пятница, 3 Июня 2022 12:43

АрмИнфо.Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

Так, в заявлении армянского оборонного ведомства, в частности, говорится: "Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что вечером 2 июня подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра и гранатометов в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы - очередная дезинформация.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА".