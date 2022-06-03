Пятница, 3 Июня 2022 12:26

АрмИнфо. Прокуратура Армении обратилась в суд с иском о конфискации имущества для возмещения государству ущерба в размере 5,6 млрд драмов в рамках расследуемого уголовного дела, которое было принятом к производству.

Согласно ведомству, следствием уголовного дела установлено, что с 16 мая 2002 г. Г.Акопджанян по предложению С.Майрапетяна занял должность директора ООО "Глобус", фактически принадлежащего последнему.

"В 2004 г. ООО "Глобус" заключило договор с другим ООО, на основании которого, в результате проведенных последним строительных работ, в 2006 году по адресу: г. Ереван, ул. Теряна 66. был построен жилой дом общей площадью 28 650,63 кв.м.

Сразу после постройки С. Майрапетян, изначально стремясь не платить крупные налоги с фактических доходов, которые будут получены в результате деятельности компании, в 2006 году через Акопджаняна организовал процесс маркировки 141 единицы недвижимости, принадлежащей ООО "Глобус" в указанном жилом доме в поддельных договорах купли-продажи по ценам, значительно ниже рыночных", - сообщает Генпрокуратура РА.

В ведомстве отмечается, что в результате этих действий между физическими лицами и Г. Акопджаняном были заключены договоры купли-продажи, в которых стоимость 1 квадратного метра квартир

составляла около 66 000 драмов, стоимость парковочных мест - около 75 000 драмов, а стоимость нежилых помещений - около 61 000 драмов.

Между тем, рыночная стоимость 1 квадратного метра квартиры в данном районе в тот же период составляла 770 000 драмов, стоимость машиноместа - 160 000 драмов, а стоимость нежилой площади - 875 000 драмов.

"Таким образом, в государственный бюджет не была уплачена особо крупная сумма налога в размере 5 678 764 260 драмов", - сообщили в Генпрокуратуре, добавив, что 7 декабря 2021 года от Акопджаняна поступило заявление, в котором последний не имел возражений и содержалось прошение о прекращении уголовного преследования в отношении него по ч. 2 ст. 205 УК РА в связи с истечением срока давности.

Отмечается, также, что антикоррупционный комитет 27 декабря 2021 года удовлетворил это прошение.

"Принимая во внимание наличие обстоятельства нарушения имущественных интересов государства, Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры РА обратилось в суд общей юрисдикции города Ереван с иском взыскать с Майрапетяна и Акопджаняна в пользу государственного бюджета 5 678 764 260 драмов.

Согласно решению суда иск принят к производству, а на имущество, принадлежащее ответчикам, наложен арест в размере иска", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отметим, что Самвел Майрапетян является собственником Второго армянского телеканала республиканского значения H2 и дистрибьюторского центра "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре армянской столицы. Он считается приближенным к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.

7 октября 2018 года Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки в размере 7 млн долларов бывшими высокопоставленными должностными лицами.

Отметим, что согласно сообщению предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, данную сумму она передала Майрапетяну с тем, чтобы он передал ее экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, а также бывшему главе администрации президента Армену Геворкяну. Самвел Майрапетян был задержан 6 октября 2018 года, а через три дня арестован. 27 декабря Майрапетян был освобожден из-под стражи под залог в 30 млн драмов (более 61 тыс. долларов), учитывая состояние его здоровья. В январе 2019 года ССС разрешила Майрапетяну покинуть страну и отправиться в Германию, приняв за основу заключение медицинского консилиума, созванного по приказу министра здравоохранения для оценки состояния его здоровья. ССС установила в качестве крайнего срока для возвращения 15 октября, но Майрапетян так и не вернулся на родину.

В марте 2020 года ССС отменила избранную в отношении Самвела Майрапетяна меру пресечения в виде освобождения под личное поручительство и объявила его в розыск, следователь подал ходатайство о его аресте, которое суд удовлетворил.