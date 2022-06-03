Пятница, 3 Июня 2022 12:04

АрмИнфо.Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем из-за серьезных противоречий в позициях властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана. Подобное мнение в интервью РИА Новости выразил государственный министр НКР Артак Бегларян.

В этой связи он подчеркнул, что главное различие состоит в том, что для Азербайджана это вопрос <престижа, амбиций>, тогда как для жителей Карабаха - <вопрос жизни и смерти, своего существования и вопрос исторической справедливости>.

Бегларян сообщил, что на данном этапе власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ведут с Ереваном переговоры по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха, однако в настоящее время подвижек по данному вопросу, по его словам, пока нет. При этом он заметил, что фактически Армения признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками поддерживаются горизонтальные связи - <как равный с равным>.

В этой связи госминистр добавил, что усилия по достижению международного признания Республики Арцах будут продолжены. <После международного признания независимости Арцаха можно будет рассмотреть и вопрос вхождения Республики в состав Армении>, - сказал Бегларян. Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан чувствует себя сильным, к тому же получает военно- политическую поддержку Турция. По этой причине, как отметил чиновник, власти НКР должны искать пути для того, чтобы <постепенно, шаг за шагом решать свои проблемы, в дальнейшем путем прямых переговоров с Азербайджаном>. <Однако для этого Азербайджан должен быть готов к миру>, - заметил он.

Говоря о решении нагорно-карабахского конфликта, чиновник исключил участие Евросоюза. <Евросоюз не должен участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Учитывая формат сопредседательства Минской группы и эффективную роль российской миротворческой миссии. Мы считаем, что вопрос урегулирования карабахского конфликта не должен становиться предметом переговоров для Евросоюза>, - сказал Бегларян. Он подчеркнул, что диалог необходим, но он не должен стать <частью нынешних непростых отношений России с Западом>. <Для решения проблемы уже существует международно-признанный формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые и несут ответственность за урегулирование конфликта>, - заявил госминистр.

Вместе с тем, по мнению Бегларяна, поскольку конфликт не урегулирован, российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе бессрочно. Он пояснил, что власти НКР хотят присутствия в регионе российских миротворцев из-за того, что Азербайджан не готов к переговорам с Республикой на трех четких принципах, предложенных международными посредниками: территориальная целостность, право наций на самоопределение и неприменение силы или угрозы применения силы.

<Когда же конфликт будет урегулирован, то между НКР и Россией может быть рассмотрен вопрос дальнейшего пребывания миротворцев. Они могут в силу необходимости и, исходя из ситуации, остаться здесь в качестве гаранта безопасности. Но в настоящее время существует острая необходимость в их нахождении в Карабахе>, - подчеркнул Бегларян