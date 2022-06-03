Пятница, 3 Июня 2022 12:03

АрмИнфо.Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3 июня поздравил выпускников с последним звонком.

В поздравительном послании глава правительства пожелал выпускникам выбрать правильную профессию, <идти не за дипломом>, а за <миссией>. <Я хочу, чтобы вы поверили в свою миссию изменить мир к лучшему, изменить нашу Родину к лучшему, я хочу, чтобы вы поверили и в свою гражданскую миссию, ведь совсем скоро у вас появится возможность принимать решения о будущем страны в качестве избирателя>, - отметил он.

Пашинян подчеркивает, что Армения переживает непростые времена. <Хочу еще раз подтвердить, что решения всех имеющихся у нас проблем мы должны искать, в первую очередь в сфере образования, потому что все эти проблемы без исключения зарождались на уровне начальной школы или общеобразовательной, иногда и часто из-за их отсутствия или неполноты>, - сказал он.

По его словам, нынешнее правительство осуществляет масштабные реформы в сфере общего образования. <В основе этих реформ лежит доступ к качественному образованию, подчеркивающий уникальность роли учителя со всеми вытекающими отсюда последствиями>, заявил Пашинян.