Пятница, 3 Июня 2022 12:01

АрмИнфо. Защита государственных интересов Армении и Арцаха - священный долг каждого из нас. Об этом говорится в заявлении партии "Свободные демократы".

В поступившем в АрмИнфо заявлении партии отмечается, что от сознательных и политико-дипломатических качеств Армении зависит то, как будет использована текущая геополитическую ситуацию в пользу построения демократического государства с суверенным, жизнеспособным, достойным и гарантированным будущим, для достижения которой необходимо предпринять реалистичные и эффективные шаги.

"Считаем вполне реалистичным, пользуясь даже нынешней геополитической ситуацией и имеющихся вызовов, вести переговоры в пользу Армении и Арцаха, урегулировав эти процессы как минимум с благоприятным исходом для Армении и Арцаха. Также недопустимо достижение столь необходимого мира под воздействием угрозы силой и за счет жизненных интересов Республики Армения и Арцаха", - говорится в заявлении партии.

Вместе с тем "Свободные демократы" считают, что неоспоримым ориентиром для Республики Армения в переговорном процессе и ее функциях (делимитация-демаркация, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций и инфраструктуры) должны быть четыре ключевых условия:

"Реализация права народа Арцаха на самоопределение, как международно признанный факт, должна стать красной чертой, чтобы добиться международного признания Арцаха. Арцах не может быть частью Азербайджана ни при каких обстоятельствах.

Деоккупация оккупированных Азербайджаном армянских территорий Арцаха, обеспечение надежной и непрерывной сухопутной связи с Арменией. Немедленное возвращение пленных военнослужащих или гражданских лиц без каких-либо предварительных условий.

Восстановление территориальной целостности Республики Армения, нарушенной с 12 мая 2021 года. Международные акторы, вовлеченные в эти процессы, ООН и ОДКБ, обязаны предпринять активные действия всеми доступными международными механизмами для вывода ВС Азербайджана с суверенной территории Республики Армения на час раньше и восстановления международно признанной суверенной территории РА.

Установление дипломатических отношений с Турцией исключительно без предварительных условий, исключив любую взаимосвязь с урегулированием арцахского вопроса", - говорится в заявлении партии.

В тоже время в заявлении подчеркивается, что решение вызовов, стоящих перед Республикой Армения и урегулирование арцахского вопроса являются общенациональным вопросом, который требует единого подхода исходящего из государственных интересов Республики Армения и Арцаха.

"Это не монополия какой-либо политической силы и никто не имеет права говорить с народом на языке ультиматумов, но только объединив весь национальный потенциал, реализуя интересы нашего народа и государства, можно противостоять существующим жизненным вызовам, так как защита государственных интересов Армении и Арцаха является священным долгом каждого из нас", - подытожили в партии.