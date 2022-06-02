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 Четверг, 2 Июня 2022 21:39

Ректор РАУ избран иностранным членом РАН

Ректор РАУ избран иностранным членом РАН

АрмИнфо.Ректор Российско-Армянского университета, профессор Армен Дарбинян избран иностранным членом Российской академии наук.

Отметим, что выборы в Российскую Академию Наук состоялись накануне. Ректор РАУ, профессор Дарбинян избран иностранным членом РАН по отделению Глобальных проблем и международных отношений, направление "Мировая экономика".

Отметим, что Дарбинян на сегодняшний день единственный представитель научного сообщества Республики Армения, избранный членом Российской академии наук. 


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