Четверг, 2 Июня 2022 21:35

АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян 2 июня принял делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Греции Никосом Хардалиасом.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Армении, Сурен Папикян высоко оценил текущий уровень армяно-греческого сотрудничества в оборонной сфере и особо подчеркнул необходимость развития взаимодействия в военно-техническом направлении.

Никос Хардалиас подтвердил готовность греческой стороны развивать сотрудничество и отметил, что теплые, дружественные отношения между двумя странами обязывают еще более углублять взаимодействие с целью противостояния существующим вызовам.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр обороны представил ситуацию с безопасностью в Арцахе после 44-дневной войны и существующие угрозы.

В тот же день делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Греции принял заместитель министра обороны Республики Армения Карен Брутян. Были обсуждены возможности развития сотрудничества в военно-технической сфере