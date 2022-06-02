Четверг, 2 Июня 2022 20:38

АрмИнфо.В Первопрестольном Святом Эчмиадзине Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II принял прибывшего в Армению с рабочим визитом делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Греции Никоса Хардалиаса.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, Католикос Всех Армян выразил радость по поводу тесного сотрудничества между военными ведомствами двух стран. Коснувшись сложной ситуации в регионе, Гарегин II выразил обеспокоенность посягательствами и непрекращающимися угрозами со стороны Азербайджана в отношении Армении и Арцаха. В этой связи армянский патриарх выразил уверенность, что Вооруженные Силы РА смогут проявить дух и волю, чтобы воспрепятствовать воинственным устремлениям Азербайджана.

Католикос Всех Армян в лице Никоса Хардалиаса выразил признательность властям Греции за их братскую поддержку и солидарность народу Армении в трудные дни Арцахской войны.

Заместитель министра национальной обороны Греции подчеркнул, что дружба между армянским и греческим народами идет из глубины веков. Касаясь армяно-греческого военного сотрудничества, Никос Хардалиас отметил, что Минобороны Греции готово приложить все усилия для его углубления и содействия Армении в преодолении существующих вызовов.

В ходе беседы речь шла о межцерковных отношениях. По этому поводу Католикос Всех Армян передал свои братские приветствия и наилучшие пожелания архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму II.

Отметим, что визит замминистра нацобороны Греции стартовал с посещения мемориала жертв Геноцида армян в Османской империи.