Четверг, 2 Июня 2022 20:35

АрмИнфо. Мы продолжаем придавать важность обеспечению безопасности и прав живущих в Нагорном Карабахе армян, из чего и должен исходить статус Республики. Об этом в ходе брифинга 2 июня заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

<Уверены, что именно права и безопасность определят статус, и мы продолжим работать в этом направлении. Убеждены, что это те важные направления, работая над которыми мы будем иметь результаты>, - сказал он. Отвечая на вопрос касаемо следующей встречи Комиссии по делимитации и демаркации границы, секретарь Совета безопасности отметил, что сроки ее еще не определены. При этом он подчеркнул, что о дате встречи, на которой обсудят дальнейшие действия, будет объявлено офисом вице- премьера Мгера Григоряна.