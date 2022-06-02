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 Четверг, 2 Июня 2022 20:33
Наира Бадалян

В Ереване обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны

В Ереване обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны

АрмИнфо. Начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Армении Левон Айвазян принял делегацию, возглавляемую начальником регионального управления военного сотрудничества Европейского командования США, полковником Джеффри Райтом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. Стороны подтвердили готовность к развитию сотрудничества в области военного образования, военной медицины, миротворчества и других сферах.

Были обсуждены также вопросы региональной безопасности. -


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