Четверг, 2 Июня 2022 20:31

АрмИнфо.Трехсторонняя комиссии по разблокировке транспортных и экономических коммуникаций соберется 3 июня в Москве. Сегодня, 2 июня армянский сопредседатель комиссии по делимитации и безопасности границ между РА и АР, вице-премьер Мгер Григорян в беседе с журналистами уклонился от ответа на вопрос,

исключает ли он, что Арцах в каком- либо статусе может быть в составе Азербайджана.

<На этих переговорах подобный вопрос вообще, не обсуждается>, - заявил он. Ранее Мгер Григорян заявил, что повестка встречи включает вопросы, касающиеся реализации договоренностей, зафиксированных в пункте 9 трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и заявления от 11 января 2021 года.

Напомним, что 11 января 2021 года в ходе встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. В этих целях стороны приняли решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе. 18 мая с.г. в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона высоко оценивает деятельность трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

В последний раз встреча рабочей группы состоялась в декабре 2021 года.

Что касается комиссии по делимитации границы под председательством вице- премьеров Армении и Азербайджана, первое заседание органа прошло 24 мая на армяно-азербайджанской границе и последовало за встречей лидеров Армении и Азербайджана, которая прошла при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе 22 мая. 25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что следующая встреча состоится на следующей неделе в Москве.