Четверг, 2 Июня 2022 16:58

АрмИнфо. Принципы, выраженные в заявлении оппозиционных фракций парламента "по поводу армяно-азербайджанских и армяно- турецких отношений", поддерживают и оценивают их как жизненно важные для существования армянского народа и государственности 15 партий.

Об этом написал на своей странице в Facebook вице-спикер парламента Армении от оппозиции фракции "Армения", представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

"Относительно заявления оппозиционных фракций парламента "по поводу армяно- азербайджанских и армяно-турецких отношений":

Мы, политические силы Республики Армения, подтверждая, что

- антиконституционный процесс, проводимый действующей властью в стране, привел ее к фактической монополии;

-в высшем представительном органе парламентского государства, Национальном Собрании Республики Армения, в этой судьбоносной для страны ситуации политическое большинство отвергает самые важные обсуждения и принятие решений, связанных с национально-государственными интересами;

-все больше усугубляются угрозы по части государственности и национальной безопасности Армении, игнорируются жизненные интересы армянского народа, что ставит страну на грань распада государственности,

- считаем жизненно необходимым принятие заявления НС "По поводу армяно- азербайджанских и армяно-турецких отношений".

Поддерживаем принципы, выраженные в заявлении, и оцениваем их как жизненно важные для существования армянского народа и армянской государственности.

Призываем все политические силы, общественные объединения и отдельных лиц объединиться вокруг принципов этого заявления и повесток, отражающих национально- государственные интересы армянского народа",

- написал Сагателян.

Отмечается, что заявление открыто для присоединения и к нему присоединились 15 политических сил.

В частности заявление поддержали, следующие партии: "Движение 5165"; "Свобода"; "Национальная безопасность"; "Национальное согласие"; "Национальное самоопределение"; "Еркир цирани"; Национально-христианская партия "Пробуждение"; "Наследие";

"Интеллектуальная Армения"; "Солидарность"; Демократическая партия Армении; "Демократический либеральный союз Армении"; Христианско­демократический союз Армении"; Партия реформистов; "Союз конституционное право".

Напомним, что парламент Армении созовет внеочередное заседание 3 июня в 16?00 по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях.

Правящая фракция "Гражданский договор" заявила, что не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. В ГД заявили, что не поддадутся на политический шантаж и не примут участия во внеочередном заседании, но продолжат защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах.