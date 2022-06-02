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 Четверг, 2 Июня 2022 16:57

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 63, 64, 65, 66, 67, 71 в кв. ‘Брюсов”, жилые дома 56, 57 в кв. “Дурян” и прилегающие собственные дома, школа “Мхитарян Миабанутян’ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00  собственные дома на 35-ой улице и 71-123 на 37-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00  жилой дом 28 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; школа N75, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, собственные дома на 1-ом переулке 6-ой улицы Н.Шенгавита, собственные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы Н.Шенгавита, жилые дома 40, 42, 48 на улице С.Зоравара, собственные дома на улице С.Зоравара, собственные дома на улицах 1, 9, 13 в кв. “Норагавит”, собственные дома на 4-ом и 5-ом переулках 1-ой улицы Арташатского шоссе, бывший колхоз ‘Нор Ухи” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19А на улице Давида Анахта, жилые дома 62, 62/1 на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 6-34 на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 37-337 в кв. ‘Норагюх”, 46, 46/81 на улице Таиров, собственные дома 20-101 на улице Лео, 53-99 в кв. ‘Конд”, абоненты-жильцы жилого дома 20 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  села Рья Таза, Мирак, Мелик, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапар и Джамшлу;

 

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Норамарг;

10:00-16:00  частично села Воскетап и Авшар;

10:30-16:00 частично село Бурастан;

 

в Котайкской области:

10:00-14:00  общины Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, ‘Г.Петросян”, ‘Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, ООО “Алхазя'', “Алреями фарм”, компании “Юком”, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, собственники “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, ЗАО “Наирян”, частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Исаакяна, Теряна, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, Ханджяна, Абовяна, Саят-Нова, Закаряна, частично квартал “Шираз”, кварталы ''Калер'', ‘Болор охер”, частично улицы Ширака, Чаренца, Нар-Доса, Арапня, школа N2, кооп. “Карагорц”, “Еранос”, ЧП “Ж.Месропян”, “А.Арутюнян”, “П.Закарян”, “А.Тадевосян”, “К.Хачатрян”, “Алик Месропян”, улицы Гая и Раффи, собственники “А.Ованнисян”, частично улица Комитаса, больница “Наири”, ООО “Том Щин Бетон”, кооп. “Геворг”, ООО “Урени”, собственники “М.Аветисян”, “С.Варданян”, “М.Карапетян”, кварталы “Ширак”, “П.Севак”, “Арай”, Асфальтовый завод, ООО “Элита”, “Егварди алрагац”, ЗАО “Армберри”, ЧП “А.Налбандян”;

11։00-16։00  улицы Котайк, Интернационал, Барекамутян, Волкова, Дарани, Г.Элари, квартал “Зонал каян” в городе Абовян; частично села Маяковский и Балаовит, воинская часть Балаовита;

11։00-17։00  частично частные дома Джервежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

 

в Ширакской области:

11։00-17։00  газозаправочная станция села Азатан, предприятия “Каркачан”, ‘Паэстнер”, ООО “Игит”, песчаные карьеры Азатана и  мельница в Ахурянском регионе;

 

в Лорийской области:

11։00-16։00  села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит, Фиалетово;

 

в Сюникской области:

09:20-11:00 частично село Каджаран.


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