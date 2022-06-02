Четверг, 2 Июня 2022 16:51

АрмИнфо. Шведское правительство отозвало свое решение по финансированию шведско-азербайджанской компании, которая в прошлом году организовывала туры "все включено" в Азербайджан.

Как сообщает шведский журналист Расмус Канбёк в Twitter, компания подала в суд на шведское правительство в связи с прекращением субсидирования, однако шведский суд объявил Азербайджан антидемократическим государством и отклонил жалобу компании.