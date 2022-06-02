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 Четверг, 2 Июня 2022 16:46
Марианна Мкртчян

Посол Франции: Фотограф Антуан Агуджян своими работами демонстрирует историю Геноцида армян

Посол Франции: Фотограф Антуан Агуджян своими работами демонстрирует историю Геноцида армян

АрмИнфо.Фотовыставки "Крик тишины: по следам армянской памяти" Антуана Агуджяна большое событие в жизни армянского народа. Подобное мнение 2 июня на пресс-конференции в Ереване, приуроченной открытию фотовыставки, заявила посол Франции в Армении Анн Луйо, добавив, что для нее большая часть презентовать эту выставку.

"В первую очередь эта фотовыставка - результат 30-летних трудов Агуджяна, художника, который своими работами, демонстрирует историю Геноцида армян", - сказала дипломат.  При этом Луйо отметила, что работы фотографа сыграли большую роль для нее в познании Армении, перед тем, как она была командирована в Ереван послом Франции.  "Эти работы демонстрируют утрату, но в то же время, и то, что память армянского народа жива", - считает дипломат.

Вместе с тем, по убеждению французского посла, фотографии Агуджяна не только рассказывают о пережитых армянским народом страданиях, но также проливают свет на гуманитарную сторону этого вопроса, обращают внимание на многие ужасы, которые многие предпочитают не замечать.

В свою очередь автор выставки, французский фотограф армянского происхождения Антуан Агуджян отметил, что это первая его выставка, и он рад, что она пройдет именно в Армении. Он также выразил благодарность всем тем, кто сделал его мечты реальностью.

Фотограф также рассказал о том, что побудило его начать этот путь, который позволил пролить свет на прошлое армянского народа, на те страдания, через которые прошел многострадальный армянский народ.  "Я прибыл в Армении впервые после землетрясения (Спитакское

землетрясение 1988 г. - ред.) с гуманитарным грузом. Мы помогали его распределять, оказывали помощь пострадавшим, тогда же я сделал и кадры пострадавших детей. Да, фотография это тоже искусство, но искусство имеющее связь с реальностью. И тогда я понял, что могу пойти по следам армянской памяти, посредством моих работ рассказать о том, что раньше передавалось в устной форме", - сказал фотограф, добавив, что он смог материализовать всё то, о чем другие рассказывали.

Агуджян сообщил, что побывал в Турции, в Анатолии общался со многими, воссоздал всё то, через что прошел армянский народ. Затем, по его словам, он был в Сирии, Ираке, других горячих точках. "Я был в Нагорном Карабахе во время последней войны.  Наверное, моя выставка была бы не полной без тех кадров, которые были сделаны мной во время 44-дневной войны", - сказал фотограф.

В заключение он выразил убеждение, что подобные геноциду армян трагедии повторяются тогда, когда не получают достойной оценки со стороны международного сообщества.

В свою очередь один из организаторов выставки Бернар Ганимян отметил, что это очень величественный для него проект. "Этот проект для меня как мощь, исходящая из сердца.  Я очень рад, что нам удалось реализовать его. Для этого мы прошли очень большой и тернистый путь",

- сказал Ганимян.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, в Центре инновационного экспериментального искусства (НПАК) в Ереване 3 июня состоится открытие фотовыставки  "Крик тишины:  по следам армянской памяти" Антуана Агуджяна. Выставка организована Бернаром Ганимяном и Фондом "Азнавур" под эгидой Никола и Кристины Азнавур.

Эта выставка, впервые представленная в Армении, включает в себя 30-летние поиски французского художника армянского происхождения и прослеживает армянскую память, унаследованную Антуаном Агуджяном от его родителей, переживших Геноцид. Выставка "Крик тишины" будет открыта для посетителей с 3 июня по 3 июля.

Партнеры выставки: Посольство Франции в Армении, благотворительный Фонд "Дети Армении" (COAF), Армянский всеобщий благотворительный союз, Гасконский театр, Танцевальный ансамбль "Ераз", компания MyOuai, компания "Мускари" и Фонд "Армения".

Антуан Агуджян родился в 1961 году. Более 30 лет работает фотографом. Бывший сотрудник агентства "Рафо". Встречи с Робертом Дуасно и Робертом Дельпи сыграли для него решающую роль, побудив его развивать свое искусство в области гуманистической фотографии.

Его черно-белые фотографии посвящены исторической памяти армянского народа.  Работая в разных конфликтных зонах, Антуан Агуджян создал иллюстрации, где рассказ, след последнего и реакция нарушают навязанное молчание.

С 2015 года он делает цветные фотографии, изображающие войны в Ираке, Сирии и Нагорном Карабахе. Таким образом, Антуан заложил начало нового этапа в своем искусстве, переходя от воспоминаний о прошлом к документированию настоящего. 


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