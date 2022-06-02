Четверг, 2 Июня 2022 15:38

АрмИнфо.Вокруг Армении и Арцаха происходят процессы, переговоры, связанные с армяно-азербайджанскими и армяно-турецкими отношениями, которые ставят под серьезную угрозу дальнейшее существование армянского государства. Об этом говорится в заявлении председателя правления "Национально-демократический союз", бывшего премьер-министра РА Вазгена Манукяна.

По его убеждению, обсуждение подобных вопросов, уточнение границ (процесс демаркации и делимитации - ред.), мирный договор и т.д., между многими странами протекают на протяжении десятилетий (после Второй мировой войны между Россией и Японией не подписан мирный договор из-за вопросов, связанных с принадлежностью нескольких небольших Курильских остров). При этом Манукян добавил, что в мире есть множество стран, между которыми не уточнены границы, но это не мешает этим странам иметь мирные отношения, сотрудничать в сфере экономики и иных областях. "Нынешние власти Армении не способны ни вести переговоры, ни заинтересованы в защите наших национальных интересов и ценностей. Они поставили перед собой другие задачи, и одна из этих задач - во что бы то ни стало подписать "мирное" соглашение. Напуганные последствиями 44-дневной войны, произошедшей по их собственной вине, власти теперь настаивают на том, что подписание мирного договора с Турцией и Азербайджаном с любыми уступками позволит установить мир.

Это иллюзия. Мы живем в геополитическом тектоническом регионе с грядущими потрясениями, где границы не окончательны, и ни один документ не может гарантировать мир. И это правительство с неоправданной и опасной спешки, готово пожертвовать нашими национальными интересами и ценностями, создавая необратимые потери и создавая новые вызовы", - убежден политик.

Манукян заверят, что никто не против установления отношений с соседними странами. Однако, по его словам, вопрос в том, какой ценой это делать, когда и как.

В этом ключе политический деятель напомнил, что предварительным условием нормализации армяно-азербайджанских отношений было признание независимости Республики Арцах, за которую Армения десятилетиями боролась на международных площадках.

"Попытки наладить отношения между Арменией и Турцией предпринимались всегда, и международное сообщество восприняло, что у нас есть естественные предусловия - признание геноцида и вопрос, связанный с независимостью Арцаха. Нас всегда убеждали немного смягчить нашу позицию, а оппонента убеждали в какой-то степени принять наши условия. Но сегодня весь мир удивляется тому, как Армения полностью отказывается от своих естественных прав, ничего не получая взамен", - добавил Манукян.

При этом он считает важным осознать, что в той ситуации, в которой оказалась Армения после 44-дневной войны, любые переговоры, которые закончатся уверенностью в подписании документа, будут во вред армянской стороне.

"Можно просто сформулировать, что в данный момент любая определенность нам во вред, любая неопределенность несет в себе риски, но дает возможность добиться хорошего результата в будущем. И сейчас лучше всего либо не вести переговоры, либо, опираясь на наши достижения и положительные результаты в области международного права ранее, ставить в этих переговорах реальные национальные предусловия, вне зависимости от того, примет их другая сторона или нет", - убежден политик.

По его словам, сейчас нужно параллельно с выдвижением на переговорах армянских национальных интересов и предусловий, выиграв время, создать внутри страны атмосферу национальной солидарности, единства и доверия, перестроить армию и сделать ее снова боеспособной, развивать экономику, развивать и строить новые качественные отношения с естественными союзниками.

"В этом случае наши позиции в дальнейших переговорах могут существенно измениться, создав естественные условия для продвижения наших национальных интересов. Это правительство не только не имеет морального права оставаться у власти после капитуляции, но и не в состоянии решить эти вопросы.

Поэтому в Армении должно быть сформировано правительство, которое сможет решить поставленные перед страной задачи, создать основы для реального мира", - резюмировал Манукян.