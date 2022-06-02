Четверг, 2 Июня 2022 14:55

АрмИнфо.Как отметили в банке, номинальная стоимость облигаций (AMARBKB2MER3) – 25 долларов США, купонная доходность – 4.75%, срок погашения – 27 месяцев.

Купонные выплаты будут осуществляться ежеквартально. Показательно, что это 22-й текущий листинг АраратБанка на AMX и 14-й долларовый листинг.

«АраратБанк раньше срока – за 8 дней завершил размещение облигаций 22-го выпуска. В размещении облигаций участвовали как физические, так и юридические лица, что свидетельствует о том, что банк пользуется высоким доверием среди своих клиентов и инвесторов, а также занимает прочные позиции на рынке ценных бумаг Армении. Облигации банка прошли листинг с включением во вторичный список (Bbond) фондовой биржи», - сказала руководитель инвестиционного управления АраратБанка Анаит Шакарян.

«АраратБанк начал сотрудничество с Фондовой биржей и Центральным депозитарием Армении с 2007 года. Благодаря сотрудничеству с Центральным депозитарием АраратБанк стал связующим звеном между гражданами и Депозитарием, став посредником в сделках по реестрированию и хранению ценных бумаг, в том числе, регистрируя и сохраняя право собственности в отношении ценных бумаг.

Тесное сотрудничество между АраратБанком и Фондовой биржей Армении расширяется из года в год. Результаты ежегодной премии – яркое тому доказательство», - отметили в банке.