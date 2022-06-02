Четверг, 2 Июня 2022 14:33

АрмИнфо. В Ереване 10-18 июля пройдет 33-я Международная биологическая олимпиада.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, науки, культуры и спорта, в олимпиаде ожидается участие делегаций из 70 стран, по 4 школьника из каждой страны.

Отметим, что Международная биологическая олимпиада проводится для школьников из разных стран мира - победителей национальных соревнований. Состязание проходит с 1990 года. Сборная состоит из четырех школьников и трех руководителей. Команды состязаются на теоретическом и практическом турах. Задания включают вопросы из основных разделов науки: клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология, генетика и эволюция, экология, биосистематика.

Итоги подводятся в индивидуальном зачете. Победители и призеры награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.