Четверг, 2 Июня 2022 12:20

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 июня на заседании правительства призвал владельцев игорного бизнеса не портить отношения с властью.

<Вопреки нашей договоренности о том, что не будет рекламы онлайн-казино в городской черте, мы продолжаем наблюдать за примерами скрытой рекламы>, - заявил он.

Пашинян рекомендует <не ждать звонков> от высшего политического руководства и самим найти способ избавится от скрытого рекламного контента. Если надо, примите необходимые подзаконные акты, призвал премьер.

"Давайте не входить в режим взаимного обмана. Прошу хозяйствующих субъектов не делать этого. Пусть сами проявят инициативу и уберут эти скрытые ловушки. Не нужно портить отношения с правительством, иначе мы вынужденно примем иные меры. Такой рекламы нигде не быть не должно", - заявил глава правительства РА.