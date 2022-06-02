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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 июня на заседании правительства призвал владельцев игорного бизнеса не портить отношения с властью.
<Вопреки нашей договоренности о том, что не будет рекламы онлайн-казино в городской черте, мы продолжаем наблюдать за примерами скрытой рекламы>, - заявил он.
Пашинян рекомендует <не ждать звонков> от высшего политического руководства и самим найти способ избавится от скрытого рекламного контента. Если надо, примите необходимые подзаконные акты, призвал премьер.
"Давайте не входить в режим взаимного обмана. Прошу хозяйствующих субъектов не делать этого. Пусть сами проявят инициативу и уберут эти скрытые ловушки. Не нужно портить отношения с правительством, иначе мы вынужденно примем иные меры. Такой рекламы нигде не быть не должно", - заявил глава правительства РА.
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|Вазген Манукян: Вокруг Армении и Арцаха происходят процессы, которые ставят под серьезную угрозу дальнейшее существование армянского государства
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|Выпускники военных вузов Армении получат квартиры от государства
|Пашинян призвал владельцев игорного бизнеса не портить отношения с властью
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|В Ереване отпраздновали День защиты детей и День славянской письменности и культуры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В государствах - членах ОДКБ высоко ценят вклад РА и лично Пашиняна в укрепление союзнических отношений: Зась
|Пашинян поделился с президентом РФ своими впечатлениями от последней встречи в Брюсселе
|Главы МИД Армении и Саудовской Аравии обсудили возможности развития двусторонних отношений
|Секретарь Совбеза: Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха
|Лукашенко убежден, что продолжение конструктивного и взаимовыгодного диалога Минска и Еревана отвечает национальным интересам двух стран
|В Минобороны Армении опровергают продвижение ВС Азербайджана вглубь суверенных территорий РА в направлении села Неркин Ханд
|Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили Никола Пашиняна с Днем рождения
|Армения и Франция укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
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|Прогноз: Надежды Еревана на Вашингтон в вопросе разблокировки границ Анкарой беспочвенны
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|Минобороны Армении: ВС Азербайджана продолжают распространять дезинформацию о ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Президент Евросовета призвал Ереван и Баку обеспечивать стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской госгранице
|В Aлматы состоялась очередная встреча по Aфганистану специальных представителей и посланников стран ЦА и ЕС
|Армен Григорян: Спутник будет задействован в процесс демаркации армяно- азербайджанской границы
|Постпред Армении в ESCAP: ООН и международное сообщество не предоставили базовой гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Прогноз: Армения имеет потенциал противостояния геополитическим вызовам. Но не с этой властью
|Армения продолжит финансово поддерживать Арцах: Пашинян
|В Ереване 3 июня откроется фотовыставка "Крик тишины: по следам армянской памяти" Антуана Агуджяна
|Макрон поддержал переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
|В рамках официального визита в Грузию Ваагн Хачатурян встретился с Шалвой Папуашвили
|Аветик Чалабян останется под арестом
|Эксперт: Армяно-азербайджанские проблемы - часть Большой игры
|Омбудсмен: Каждый случай применения несоразмерной физической силы со стороны правоохранителей должен получить незамедлительно надлежащую правовую оценку
|Участники Движения сопротивления находятся у ЕГУ
|Делегация парламента Арцаха проводит встречи в Никосии
|Алиев рассказал Путину о Брюссельской встрече с Пашиняном
|Памятник легендарному разведчику-нелегалу Геворку Вартаняну открыли в Москве
|Team Telecom Armenia привлекла $ 45 млн. финансирования
|Генпрокуратура: За незаконную перевозку и обращение оружия и боеприпасов осуждены 32 человека
|Участники Движения сопротивления находятся перед правительственным зданием на улице В. Саркисян и требуют встречи с министрами
|Эрдоган заговорил о новой эпохе на Южном Кавказе
|В связи с событиями перед зданием третьего правительственного корпуса Армении задержано 8 граждан
|Оппозиционер: На основании каких решений палатка ВС РА была установлена в уязвимом, видимом и доступном для огня противника месте?
|Оппозиционный депутат: За май полиция получила 6,5 млн долларов в виде премий от уплаченных гражданами налогов
|Бабаян: Арцах является важнейшим фактором поддержания регионального и глобального геополитического равновесия
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|Зурабишвили: Мир в нашем регионе - это то, что нам нужно для экономического развития и стабильности Армении и Грузии
|Зампред РПА: Участникам начавшейся в Роттердаме Политической Ассамблеи ЕНП вручены буклеты о последних событиях в Армении
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|Юрист: В защите прав арцахцев право самоопределения безальтернативно
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