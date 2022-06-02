Четверг, 2 Июня 2022 11:56

АрмИнфо.Армянские школьники примут участие в VII Международном молодежном форум "Дети Содружества", который пройдет с 26 июня по 5 июля 2022 года в Кыргызской Республике, на побережье озера Иссык-Куль.

Как сообщает пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ, организаторами мероприятия традиционно являются Межпарламентская Ассамблея СНГ и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

В 2022 году Международный форум пройдет под девизом "Общая история - одна судьба". Участники - школьники и их наставники из разных стран Содружества - обсудят такие темы, как выявление и сохранение евразийских и национальных ценностей, приумножение культурно-образовательного потенциала СНГ, улучшение взаимопонимания между представителями различных культур, духовно-нравственное воспитание как необходимый компонент образования в странах Содружества, роль общественных объединений в формировании социально-активной жизненной позиции молодежи и др.

27 июня состоится торжественное открытие форума. С 28 июня по 3 июля его участники по очереди представят презентации своих стран. В числе мероприятий, которые ждут школьников, - спортивные игры, походы, диспуты, творческие мастерские, квесты, музыкальные флэш-мобы.

Напомним, Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" возник по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которая была поддержана Межпарламентской Ассамблей СНГ. Первый форум состоялся в 2013 году в кыргызском городе Чолпон-Ате, в пансионате на берегу озера Иссык-Куль. В 2021 году форум "Дети Содружества" проходил в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Основная цель проекта - создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества. Всего за время существования форума в нем приняли участие более 600 школьников из девяти государств - участников СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан