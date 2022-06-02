Четверг, 2 Июня 2022 11:55

АрмИнфо.Племянник третьего президента РА Сержа Саргсяна, Айка Саргсяна и сын экс-губернатора Сюника Сурика Хачатряна Тигран Хачатрян арестованы по обвинению в участии в массовых беспорядках у третьего корпуса правительственного здания Армении.

Согласно СК РА, Айк Саргсян арестован на два месяца в рамках уголовного дела, возбужденного по факту организации массовых беспорядков и участия в них. В рамках того же уголовного дела проходит и Тигран Хачатрян, который также арестован на аналогичный срок.

Так, адвокат племянника третьего президента РА Амрам Макинян реагируя на решение суда, отметил, что его подзащитного арестовали на основании ложного доноса трех сотрудников полиции. "Думаю, что почувствуют оперуполномоченный управления полиции города Еревана Арам Григорян и служащие войск полиции Беглар Акопян и Армен Давтян, отправляющие человека в тюрьму на основании фальшивого доклада, когда их арестуют по подозрению в продаже наркотиков...

Уверен, что, то же самое, чувствует Айк, арестованный за то, чего он не делал, в день рождения малолетнего сына:

А в связи с этой нелепостью отмечу: два дня мы настаиваем на том, чтобы нам показали фрагмент видеоматериала о насилии со стороны Айка хотя бы в отношении полполицейского, ведь все снято десятками видеокамер. Выяснилось, что видео нет. И это понятно, ведь не может быть того, чего нет", - отметил Макинян.

В свою очередь адвокат Хачатряна Беник Гластян отметил, что суд под председательством судьи Аргаманяна удовлетворил ходатайство следователя об аресте его подзащитного.

"Единственными данными, подтверждающими обоснованное подозрение, являются показания одного из оперуполномоченных полиции, взятые с прямым нарушением императивных требований, закрепленных прецедентным решением Кассационного суда РА и УПК/

Представлю сообщение в связи с преступлениями, совершенными судьей, следователем и оперуполномоченным. Уверен, рано или поздно их будут судить", - написал Галстян.

Отметим, что 30 мая перед третьим корпусом правительственного здания произошли столкновения между мирными участниками Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьера РА, и полицейскими.

Как сообщают координаторы Движения, полицейские воспрепятствовали проходу депутатов в правительственное здание и спровоцировали столкновения с мирными демонстрантами.

Меж тем, в СК РА 31 мая сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента у правительственного здания, и задержании 8 граждан по обвинению в организации массовых беспорядков и участии в них. Стоит также заметить, что полицейские применили в этот день несоразмерную грубую силу в отношении мирных демонстрантов, среди пострадавших, депутаты, журналисты, а также несовершеннолетние граждане. В сети множество кадров применения полицейскими грубой силы в отношении женщин, причем ничем не спровоцированной.

В результате столкновений у правительственного здания в медучреждения были доставлены как сторонники протестных акций, так и полицейские. 30 мая в полицейские участки было подвергнуто по официальным данным 111 граждан.