Четверг, 2 Июня 2022 10:38

АрмИнфо. Великобритания очень высоко ценит все положительные шаги, предпринятые в последнее время между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил журналистам посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"В частности мы ценим эти шаги, поддержанные Европейским Союзом, как шаги в направлении мирного договора, так и прямое обсуждение всех вопросов, касающихся делимитации границ и открытия коммуникаций, и результаты, достигнутые в ходе визитов в Брюссель. Происходящее мы считаем позитивным шагом", - отметил британский дипломат, передает АПА.

В Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров Мишель сообщил, что в ближайшее дни состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель.

При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.