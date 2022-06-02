Четверг, 2 Июня 2022 10:34

АрмИнфо.О том, что диктаторский режим в Баку на самом деле не только не ищет мира, но и продолжает против Армении гибридную войну, свидетельствуют официальные заявления Минобороны искусственного образования под названием Азербайджан.

Подобного мнения придерживается заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.

По его словам, ярким свидетельством этому являются использованные в заявлениях оборонного ведомства этой страны формулировок, в которых многочисленные топонимы суверенной территории Республики Армения подвергаются варварским искажениям.

"В таком недавнем официальном ложном сообщении, в частности, Бердский район Тавушской области Армении и входящее в его состав село Мовсес, а также Варденисский район Гегаркуникской области и село Верин Шоржа представлены иностранными (азербайджанскими - ред.) названиями. А это, в свою очередь, является еще одним показателем того, что против нас ведется топонимическая война с целью оказать психологическое воздействие", - отметил иранист.

Вместе с тем Восканян подчеркнул, что с точки зрения топонимов Армения находится в выгодном положении в регионе, так как армянская историческая и географическая традиция позволяют армянской стороне применять типично армянские топонимы практически в отношении всей территории искусственного Азербайджана.