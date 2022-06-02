Четверг, 2 Июня 2022 07:13

АрмИнфо. В Армении растет число преступлений, направленных против несовершеннолетних. Согласно данным Генпрокуратуры страны, случаи преступлений против детей увеличиваются как в районах республики, так и в столице. В частности, если в 2019 году было 204 сообщения о преступлениях против детей, в 2020 году их стало 259, а в 2021 году число возросло до 292.

По данным прокуратуры, среди подобных преступлений, по-прежнему, преобладают случаи побоев и причинения сильной физической боли или душевных страданий, а также случаи половых сношений с лицами, не достигшим 16-летнего возраста. Регистрировались также случаи совершения непристойных действий в отношении детей и другие.

Отмечается, что в 2021 году в суд было направлено 90 уголовных дел в отношении 101 человека с обвинительными актами. Около 52% привлеченных к уголовной ответственности за такие преступления были в возрасте от 18 до 35 лет, а 40% были старше 35 лет. В то же время по результатам исследования зарегистрировано, что около 40% преступлений, совершенных в отношении детей, были совершены лицами, на которых, по сути, были возложены обязанности по воспитанию детей.

С каждым годом увеличивается также количество случаев, когда несовершеннолетние сами заявляют о преступлениях в Полицию. Если в 2020 г. было зарегистрировано всего 2 таких случая, то в 2021 году -11.

Прокуратора считает результаты своего исследования довольно тревожными и намерена повысить системность работы для надлежащего рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних и провести консультативную работу среди сотрудников отделов, ответственных за защиту прав детей для принятия необходимых мер по их решению этой социальной проблемы.