Четверг, 2 Июня 2022 07:09

АрмИнфо. В посольстве Болгарии в Ереване состоялись праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей и Дню славянской письменности и культуры.

Открывая праздничное мероприятие, посол Болгарии в РА Калин Анастасов отметил, что 24 мая и 1 июня, очень знаковые для болгарского народа праздники. <Это праздники образования, просвещения. Это праздники будущего и культуры>, - сказал посол.

По словам Анастасова, посольство Болгарии очень хотело 1 июня - в этот праздничный день пригласить детей, чтобы отпраздновать День защиты детей и День славянской, болгарской письменности (24 мая), чтобы они был сопричастны к этому мероприятию.

<Мы хотели отпраздновать этот день с самыми близкими нам друзьями в Армении - с учениками 131 первой школа имени нашего поэта Пейо Яворова. Дети являются своеобразным мостом между настоящим и будущим. Наверняка среди 100 детей, которые пришли к нам в гости сегодня, найдется хотя бы один одаренный, особенный ребенок, который в будущем прославит свою страну>, - сказал посол.

Вместе с тем, дипломат призвал не забывать о важной роли учителей в жизни детей. <Учителя - эти старожилы образования, просвещения и науки - это люди, перед которыми мы всегда должны преклоняться>, - сказал Анастасов.

При этом он рассказал, что дети гостят в посольстве со своей программой. <Будут различные конкурсы, викторины и каждого, кто сегодня здесь и участвует в празднествах, ждет наш символический подарок>, - сказа посол Болгарии.

В заключение, обратившись к родителям и указав на их важную роль в жизни и судьбе своих детей, болгарский дипломат призвал их предоставлять больше свободы своим чадам, чтобы они смогли проявить себя. <Чтобы дети смогли быть полезными своими знаниями и навыками не только в Армении, но и были востребованы во всем мире>, - подытожил посол Болгарии.

Отметим, что в саду посольства Болгарии была организована выставка картин учеников 131-ой школы. Дети подготовили танцевальные номера, спели болгарские и армянские национальные песни, приняли участие в различных конкурсах и викторинах. В празднествах приняла участие и замминистра туризма Болгарии, которая находится с визитом в Ереване.