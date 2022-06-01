Среда, 1 Июня 2022 17:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы улиц 2, 3, 8, 9 в кв. “Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 собственные дома 50-103 на улице Лео, 5-48 на улице С.Ереванци, 91-253 в кв. ‘Конд”, жилой дом 5 на Северном проспекте, жилой дом 9 на улице Каджазнуни, абоненты-жильцы жилого дома 3 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 25, 27, 31, 35 на улице Эребуни; улицы 30, 34 в Нубарашене и собственные дома 1-23 на 36-ой улице

в Араратской области :

10:00-12:00 частично село Ранчпар;

10:00-14:00 частично село Норамарг;

10:30-16:00 частично село Бурастан;

13։30-16։00 частично село Верин Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джервежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

в Тавушской области:

11։00-17։00 частично улица Мясникяна; улицы Камо, Васильев, Советнери в городе Дилижан;

в Лорийской области:

12։00-16։00 села Памбак, Караберд и приусадебный участок Кехвала;

в Сюникской области:

09:15-10:30 частично село Дзагикаван;