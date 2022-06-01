Среда, 1 Июня 2022 17:14

АрмИнфо. Генсек ОДКБ Станислав Зась, председатель Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в поздравительном послании Станислава Зася говорится: "Уважаемый Никол Воваевич, примите самые искренние и теплые поздравления по случаю дня Вашего рождения!

В государствах - членах ОДКБ высоко ценят вклад Республики Армения и Ваш лично в укрепление союзнических отношений между нашими странами, координацию совместных усилий на международных и региональных площадках, повышение влияния и авторитета нашей Организации.

В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, доброго здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо армянского народа!"

В послании заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева говорится: "Уважаемый Никол Воваевич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В нашей стране высоко ценят Ваш вклад в укрепление российско-армянского доверительного диалога и развитие союзнических связей в рамках интеграционных форматов.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать многопрофильное - взаимодействие во благо дружественных народов России и Армении, а также в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, здоровья, новых достижений на Вашем ответственном государственном посту и всех благ".

В поздравительном послании президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в частности, говорится: "Уважаемый Никол Воваевич, сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения!

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в реализации Ваших начинаний на благо дружественного народа Армении.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы подчеркнуть нашу неизменную заинтересованность в полноценной реализации огромного потенциала таджикско-армянских отношений дружбы и созидательного сотрудничества, как на двусторонней основе, так, и в рамках региональной и международной кооперации.

Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем содействовать последовательному развитию и расширению межгосударственных отношений двух стран в русле коренных интересов наших народов".