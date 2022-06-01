Среда, 1 Июня 2022 15:32

АрмИнфо.Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 июня в ходе телефонного разговора с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном приветствовал проведение первого заседания Комиссии по демаркации и безопасности армяно-азербайджанской границы и подтвердил готовность РФ оказать помощь в процессе демаркации границ.

Было подчеркнуто, что, согласно договоренности, следующее заседание Комиссии состоится в Москве.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РА, президент РФ поздравил премьер- министра Армении с днем рождения и пожелал ему всего наилучшего. Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравление и подчеркнул, что высоко ценит теплое, дружеское отношение президента России.

Собеседники также обсудили ряд вопросов двусторонней армяно-российской повестки. Были затронуты региональные проблемы и ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Был затронут вопрос открытия региональных коммуникаций и достигнута договоренность об активизации работы трехсторонней рабочей группы.

Премьер-министр Пашинян поделился с президентом РФ своими впечатлениями от последней встречи в Брюсселе, выразив обеспокоенность появившимися после встречи комментариями, которые не имеют ничего общего с сутью обсуждений.

В соответствии с положениями совместного заявления премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 19 апреля собеседники также обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, в частности, возможность активизации работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ.