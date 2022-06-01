Среда, 1 Июня 2022 14:29

АрмИнфо.Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения.

"В Беларуси Вас знают как видного государственного деятеля, все силы, умения и опыт отдающего делу развития Армении, повышения благосостояния ее граждан, укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении, сообщает пресс-служба президента РБ.

Лидер Беларуси выразил убеждение, что продолжение конструктивного и взаимовыгодного диалога Минска и Еревана отвечает национальным интересам двух стран и будет способствовать дальнейшему углублению многопланового белорусско-армянского партнерства на основе прочных традиций дружбы и доверия между народами.

Александр Лукашенко пожелал Николу Пашиняну счастья, доброго здоровья на долгие годы и успехов на ответственном посту.