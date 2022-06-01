Среда, 1 Июня 2022 14:28

АрмИнфо.В Минобороны Армении опровергают информацию о продвижении ВС Азербайджана в глубь суверенных территорий РА в направлении села Неркин Ханд Сюникской области РА.

Так, в заявлении МО Армении, отмечается, что информация, распространяемая в СМИ по этому поводу, не соответствует действительности.

"Как уже было представлено в разъяснении, распространенном Министерством обороны РА 21 марта, дислокация азербайджанских подразделений на указанном участке границы зафиксирована после 9 ноября 2020 года, в послевоенный период.

Причем, сразу после фиксации дислокации, ВС РА предприняли необходимые шаги для взятия под контроль азербайджанских позиций, в результате чего передвижение азербайджанских военнослужащих в этом районе полностью контролируемо, и любая попытка продвижения приведет к ответным действиям.

Минобороны еще раз призывает воздерживаться от распространения недостоверной информации, наносящей ущерб репутации армии, а также вызывающей необоснованную напряженность среди населения", - говорится в сообщении МО РА.

Отметим, что накануне в армянских СМИ появилась информация об очередном продвижении ВС Азербайджана вглубь суверенной территории РА в направлении села Неркин Хан. Сообщение было подкреплено фотографиями из спутника, где видно, вторжение противника по двум направлениям.

Стоит также заметить, что впервые об азербайджанском вторжении на этом направлении было сообщено 15 марта текущего года. Тогда, армянские новостные ресурсы со ссылкой на главу администрации села Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна и жителей села сообщали, что у села Неркин Ханд укрупненной общины Капан Сюникской области в период с 3 по 5 марта вооруженные силы Азербайджана примерно на километр продвинулись вперед и установили палатки. Отмечалось, что с позиции азербайджанской стороны просматриваются сельское кладбище, а также источники питьевой воды, пастбища Неркин Ханда находятся на этом участке, жители опасаются заниматься там сельскохозяйственными работами. Также указывалось, что в МО РА знакомы с ситуацией и также установили пост на этом участке.

В Минобороны назвали данное сообщение дезинформацией, заверив, что это позиции азербайджанской стороны. Согласно армянскому оборонному ведомству, эти позиции не оборудованы для зимнего периода, и ВС Азербайджана вернулись туда в связи с приходом весны. Затем был снят целый ролик со стороны МО РА, в котором оправдывались данные вражеские действия.

Тогда же и экс-омбудсмен Армении Арман Татоян выложил доказательства продвижения противника как минимум на 750 метров на этом направлении, констатировал, что после подписания трехстороннего заявления, противник уже по 4 направлениям вторгся на территорию РА.