Среда, 1 Июня 2022 14:26

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин по случаю Дня рождения направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительные послания.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, в послании президента РФ говорится:

<Дорогой Никол Воваевич! Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения! Уверен, что в соответствии с установившимся между нами конструктивным диалогом, мы продолжим нашу совместную работу по дальнейшему укреплению российско-армянских союзнических отношений во благо наших братских народов. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности!>.

В поздравлении Михаила Мишустина говорится: <Дорогой Никол Воваевич!

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю

искренние поздравления с Днем рождения!

Хочу особо подчеркнуть Ваш весомый вклад в развитие эффективного российско- армянского сотрудничества, основанного на дружбе, партнерстве и союзничестве.

Наши правительства активно работают над расширением торгово-инвестиционного сотрудничества, над крупными совместными проектами в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, науки, культуры и других. Убежден, что создание благоприятных условий для углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств полностью отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения.

Уважаемый Никол Воваевич, от всего сердца хочу пожелать Вам, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в Вашей ответственной государственной деятельности!>.