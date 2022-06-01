Среда, 1 Июня 2022 13:46

АрмИнфо. В Ереване в издательстве "Ван-Арьян» вышла в свет новая книга Лианы Шахвердян «Руки-реки». Это уже третий совместный проект автора и издательства.

Роман-сага «Руки-реки» знакомит читателя не только с историей отдельно взятой семьи, но и с событиями начала прошлого века, а также — со сложным периодом становления Армении.

Автор в выдержанной форме повествует о семье и трагической судьбе Дануша Шахвердяна — о ярком, неординарном политике, культурном деятеле Советской Армении, имевшем пересечения со многими личностями, первыми лицами страны: с Георгием Гурджиевым, с Иосифом Сталиным, с Анастасом Микояном и многими другими.

В предисловии к роману поэт, переводчик Бабкен Симонян отметил: "Роман «Руки-реки» – новое, свежее слово в литературной жизни не только Армении. Оно есть отражение не только горьких и кровавых событий прошлого. Оно звучит как предостережение в непростых современных геополитических условиях, когда идет очередной передел границ мира: древние цивилизации и народы на грани исчезновения – в борьбе за свое существование не на жизнь, а на смерть."

"Бывают такие семейства, чья история сливается с историей народов и государств, — Лиана Шахвердян принадлежит к одному из таких семейств. И бывают такие авторы, которые умеют сочетать документализм и романтизм: их любят и те, кто видит в книге источник знаний, и те, кто видит в ней источник поэзии. Лиана Шахвердян одна из таких счастливиц, ее роман «Руки-реки» и увлекательное, и познавательное чтение," - считает Александр Мелихов, писатель, публицист из Санкт-Петербурга.