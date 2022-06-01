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АрмИнфо. В Ереване в издательстве "Ван-Арьян» вышла в свет новая книга Лианы Шахвердян «Руки-реки». Это уже третий совместный проект автора и издательства.
Роман-сага «Руки-реки» знакомит читателя не только с историей отдельно взятой семьи, но и с событиями начала прошлого века, а также — со сложным периодом становления Армении.
Автор в выдержанной форме повествует о семье и трагической судьбе Дануша Шахвердяна — о ярком, неординарном политике, культурном деятеле Советской Армении, имевшем пересечения со многими личностями, первыми лицами страны: с Георгием Гурджиевым, с Иосифом Сталиным, с Анастасом Микояном и многими другими.
В предисловии к роману поэт, переводчик Бабкен Симонян отметил: "Роман «Руки-реки» – новое, свежее слово в литературной жизни не только Армении. Оно есть отражение не только горьких и кровавых событий прошлого. Оно звучит как предостережение в непростых современных геополитических условиях, когда идет очередной передел границ мира: древние цивилизации и народы на грани исчезновения – в борьбе за свое существование не на жизнь, а на смерть."
"Бывают такие семейства, чья история сливается с историей народов и государств, — Лиана Шахвердян принадлежит к одному из таких семейств. И бывают такие авторы, которые умеют сочетать документализм и романтизм: их любят и те, кто видит в книге источник знаний, и те, кто видит в ней источник поэзии. Лиана Шахвердян одна из таких счастливиц, ее роман «Руки-реки» и увлекательное, и познавательное чтение," - считает Александр Мелихов, писатель, публицист из Санкт-Петербурга.
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|Секретарь Совбеза: Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха
|Лукашенко убежден, что продолжение конструктивного и взаимовыгодного диалога Минска и Еревана отвечает национальным интересам двух стран
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|Армения и Франция укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения
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|В Aлматы состоялась очередная встреча по Aфганистану специальных представителей и посланников стран ЦА и ЕС
|Армен Григорян: Спутник будет задействован в процесс демаркации армяно- азербайджанской границы
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|В Ереване 3 июня откроется фотовыставка "Крик тишины: по следам армянской памяти" Антуана Агуджяна
|Макрон поддержал переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
|В рамках официального визита в Грузию Ваагн Хачатурян встретился с Шалвой Папуашвили
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|Омбудсмен: Каждый случай применения несоразмерной физической силы со стороны правоохранителей должен получить незамедлительно надлежащую правовую оценку
|Участники Движения сопротивления находятся у ЕГУ
|Делегация парламента Арцаха проводит встречи в Никосии
|Алиев рассказал Путину о Брюссельской встрече с Пашиняном
|Памятник легендарному разведчику-нелегалу Геворку Вартаняну открыли в Москве
|Team Telecom Armenia привлекла $ 45 млн. финансирования
|Генпрокуратура: За незаконную перевозку и обращение оружия и боеприпасов осуждены 32 человека
|Участники Движения сопротивления находятся перед правительственным зданием на улице В. Саркисян и требуют встречи с министрами
|Эрдоган заговорил о новой эпохе на Южном Кавказе
|В связи с событиями перед зданием третьего правительственного корпуса Армении задержано 8 граждан
|Оппозиционер: На основании каких решений палатка ВС РА была установлена в уязвимом, видимом и доступном для огня противника месте?
|Оппозиционный депутат: За май полиция получила 6,5 млн долларов в виде премий от уплаченных гражданами налогов
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|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию противника
|Экологическое сообщество Армении выступает против поправок в Кодексе РА о недрах
|Зурабишвили: Мир в нашем регионе - это то, что нам нужно для экономического развития и стабильности Армении и Грузии
|Зампред РПА: Участникам начавшейся в Роттердаме Политической Ассамблеи ЕНП вручены буклеты о последних событиях в Армении
|Посольство Туркменистана организовало вело пробег турнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда.
|Следствие по делу об избиении пожилых людей в Гюмри в ходе оппозиционного автопробега завершено
|За последнюю неделю в Армению подтвердилось 24 новых случая заражения коронавирусом, скончался 1 человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Опрос MPG: Большинство населения недовольны внутриполитической ситуацией в Армении
|Опрос: В Армении выражают категоричное несогласие с возможным переходом Арцаха в состав Азербайджана
|В результате столкновений между полицейскими и демонстрантами в Ереване пострадавшие есть с обеих сторон
|Таможенный атташе: Причина скопления на КПП <Верхний Ларс> - низкая пропускная способность
|С 14 июня ЮКЖД приступает к осуществлению перевозок по маршруту Ереван-Батуми-Ереван
|Генпрокуратура требует конфискации имущества Сейрана Оганяна
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|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях от Турции в процессе нормализации двусторонних отношений
|Станислав Зась: В ОДКБ готовы к защите интересов государств-членов в режиме 24/7
|Между участниками Движения сопротивления и полицейскими произошли столкновения у третьего правительственного здания
|Оппозиционер: Реальные политические процессы давно протекают не в парламент Армении, а на площади Франции
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