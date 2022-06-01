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 Среда, 1 Июня 2022 10:33
Марианна Мкртчян

Президент Евросовета призвал Ереван и Баку обеспечивать стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской госгранице

Президент Евросовета призвал Ереван и Баку обеспечивать стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской госгранице

АрмИнфо.В контексте напряженности между Арменией и Азербайджаном, возникшей в последние дни, президент Евросовета Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС углублению сотрудничества с обеими странами для продвижения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Он приветствовал первое историческое заседание пограничных комиссий обеих стран 24 мая и подчеркнул исключительную важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном, поскольку делимитация будет продолжена", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, пресс-секретарь подчеркнул, что в более широком смысле Шарль Мишель подчеркнул, что для устойчивой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важно решить все нерешенные вопросы, включая продвижение обсуждений будущего мирного договора и устранение коренных причин конфликта.

По мнению президента Евросовета, все основные проблемы, которые привели к первой войне в Нагорном Карабахе, а также к возобновлению боевых действий в 2020 году, должны быть решены всеми заинтересованными сторонами для создания условий для прочного и справедливого мира.

"Как и в случае с любым наследием конфликта, терминология в этом контексте особенно чувствительна. Заявление Шарля Мишеля об итогах встречи лидеров 22 мая никоим образом не следует истолковывать как одобрение заранее определенного исхода обсуждений. В конечном итоге важнее всего то, что все вопросы решаются всесторонне; это включает в себя права и безопасность всех групп населения.

22 мая в Брюсселе специально обсуждалась вопросы, связанные с возможностью подключения, чтобы расширить возможности для разблокирования региона. В этом контексте обе стороны подтвердили отсутствие экстерриториальных претензий в отношении будущей транспортной инфраструктуры. Спекуляции об обратном вызывают сожаление", - добавил пресс-секретарь.

"Наконец, президент Мишель подчеркнул необходимость подготовки населения к миру и первостепенную роль в этом отношении публичной риторики. Он приветствовал руководство Еревана и Баку и заявил о намерениях добросовестно участвовать в обеспечении благоприятной атмосферы для продолжения переговоров и выразил готовность ЕС активизировать свою поддержку мер укрепления доверия", - добавил представитель Евросовета.

В заключение сообщается, что Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар отправится в регион в ближайшие дни, чтобы проследить за всеми обсуждаемыми аспектами.

Отметим, что в последний период азербайджанская сторона систематически нарушает режим прекращения огня на границе. Более того, 28 мая от пули противника погиб военнослужащий срочной службы ВС РА Давид Варданян. Кроме того, президент Азербайджана продолжает выступать с милитаристской риторикой, выражая беспочвенные территориальные притязания, в том числе и к Армении.


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