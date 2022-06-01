Среда, 1 Июня 2022 10:24

АрмИнфо.31 мая 2022 года в Алматы состоялась очередная встреча по Афганистану специальных представителей и специальных посланников стран Центральной Азии и ЕС.

В ходе мероприятия обсуждены международные и региональные усилия по мирному разрешению афганского кризиса, активному вовлечению Афганистана в региональные интеграционные процессы, экономическому восстановлению страны и реализации на ее территории различных инфраструктурных проектов.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана В. Хаджиев особо остановился на основных аспектах проводимой Туркменистаном политики в отношении Афганистана, в том числе реализуемого проекта ТАПИ и конструктивного диалога с действующими властями Афганистана.

Достигнута договоренность о продолжении проведения диалога данного формата на регулярной основе. По итогам мероприятия принято совместное заявление.

Также, в рамках участия в мероприятии В.Хаджиев встретился со Специальным представителем Генерального секретаря по Афганистану, Главой Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Деборой Лайонс.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в Афганистане, а также о международных и двусторонних усилиях по содействию Афганистану.