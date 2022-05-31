Вторник, 31 Мая 2022 21:52

АрмИнфо. Спутник принадлежит Республике Армения, и с его приобретением мы получили возможность строительства в стране станции и обучения команды испанской компанией Satlantis. Об этом заявил в интервью CivilNet секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

<В глобальном плане мы приобрели не только спутник, но и возможности, инфраструктуры, что станет большим толчком, как с точки зрения развития науки, так и в плане заинтересованности бизнеса>, - сказал он, отметив при этом воодушевление со стороны молодежи, назвав это важным с точки зрения подготовки специалистов в этой области.

Говоря о параметрах, Григорян отметил, что возможности спутника оцениваются выше среднего. <Специалисты более детально об этом расскажут. Но в принятии этого решении мы вовлекли армянских специалистов, имеющих международную известность, которые помогли нам продвинуть данный вопрос. Это первый шаг. Но тех, кто думает, что это решит все наши проблемы, вынужден разочаровать>. - сказал секретарь Совбеза.

Имеющиеся возможности спутника, по его словам, позволят решить многочисленные вопросы, начиная от сельского хозяйства и заканчивая процессом демаркации. Помимо этого Григорян отметил, что армянский спутник имеет исключительные возможности, однако для того, чтобы он полностью их раскрыл, потребуется определенное время. <Мы пока не получаем необходимой информации, но это будет спустя время>, - заверил он.

Вместе с тем Григорян призвал оценивать данный вопрос в контексте увеличения госфинансирования научной сферы на 82%.

Напомним, что 25 мая, в 22:35 по ереванскому времени, из космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) на космической корабле Space X был запущен на околоземную орбиту первый армянский спутник. Это событие произошло благодаря сотрудничеству государственного предприятия Армении ЗАО <Геокосмос> с испанской компанией Satlantis.

Отметим, что к новости о запуске армянского спутника часть общественности отнеслась с определенным скепсисом. В частности, звучали обвинения о недостоверности заявленной информации, о том, что спутник был арендован и т.д.