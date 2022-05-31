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АрмИнфо.Зарплата всех госслужащих Арцаха в 2021 году была выплачена за счет налогов, уплачиваемых народом Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 мая в ходе обсуждения отчета о выполнении государственного бюджета РА за 2021 год.
Пашинян напомнил, что Армения после окончания 44-дневной войны - с ноября 2020 года до конца 2021 года, выделила Арцаху в общей сложности 136 миллиардов драмов (280 миллионов долларов) и не намерена на этом останавливаться. В рамках финансирования были покрыты расходы на коммунальные платежи населения Арцаха. Вся заработная плата бюджетников Арцаха также выплачивалась Правительством Республики Армения. <Это означает, что в 2021 году зарплаты всех госслужащих, от депутатов Национального Собрания до правительства Арцаха, учителей и других были выплачены правительством Республики Армения, в том числе расходы на здравоохранение Арцаха, за счет налогов, уплачиваемых народом Республики Армения>, - указал премьер.
В 2019 году госбюджет Арцаха составил около 118 млрд драмов (около 250 млн долларов), из них примерно 58 млрд было перечислено из Республики Армения. В 2021 году доходная часть бюджета Арцаха составила 174 млрд драмов, из них 128 млрд драмов - сумма, опять же поступившая из РА. <То есть поддержка Республики Армения Арцаху в 2021 году увеличилась на 122% или 70 млрд драмов, а бюджет Арцаха в целом увеличился на 48% или 45 млрд драмов. 73% бюджета Арцаха на 2021 год было перечислено Правительством Республики Армения>, - отметил он.
В соответствии с бюджетом на 2022 год, финансовая помощь увеличена до 144 миллиардов драмов (около 300 миллионов долларов США). Помимо этого Армения предоставит Арцаху дополнительно 50 млрд драмов (свыше 100 млн долларов) на программы квартирного строительства. Из них 20 млрд драмов (чуть больше 40 млн долларов) в 2022 году, сообщил премьер РА.
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|Инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает шаги, предпринятые нынешним правительством Армении по вопросу Арцаха
|От вражеской пули тяжелое ранение получил военнослужащий-срочник ВС РА Давид Варданян
|Встреча мэра Парижа с президентом Арцаха вызвала истерику в Баку
|Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозицией
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