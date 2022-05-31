Вторник, 31 Мая 2022 19:10

АрмИнфо.В Центре инновационного экспериментального искусства (НПАК) в Ереване 3 июня состоится открытие фотовыставки "Крик тишины: по следам армянской памяти" Антуана Агуджяна.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в Армении, выставка представлена Бернаром Ганимяном и Фондом "Азнавур" под эгидой Никола и Кристины Азнавур.

Эта выставка, впервые представленная в Армении, включает в себя 30-летние поиски французского художника армянского происхождения и прослеживает армянскую память, унаследованную Антуаном Агуджяном от его родителей, переживших Геноцид.

"Фотография разбила ящик памяти Пандоры, спрятанный во мне. Родившись во Франции, я начал свои поиски света 30 лет назад в сумерках, пытаясь включить в образы смутные истории, завещанные мне моими бабушкой и дедушкой, пережившими геноцид, истории армян 1915 года. До 2015 года, разыскивая следы целого уничтоженного народа в пустыне, я создал фреску в черно-белых тонах, которая олицетворяла память о другом затерянном мире. С 2015 года я решил открыть новую страницу в своем творчестве, сделав переход к цвету, тем самым инициировав симбиоз памяти и истории. Даже оставаясь в пределах чувственности, я хотел интегрировать реальность в свою работу с новым подходом, с эстетическими перерывами, чтобы настоящее было подавлено прошлым", - отметил Агуджян.

Выставка "Крик тишины" будет открыта для посетителей с 3 июня по 3 июля.

Партнеры выставки: Посольство Франции в Армении, благотворительный Фонд "Дети Армении" (COAF), Армянский всеобщий благотворительный союз, Гасконский театр, Танцевальный ансамбль "Ераз", компания MyOuai, компания "Мускари" и Фонд "Армения".

Антуан Агуджян родился в 1961 году. Более 30 лет работает фотографом. Бывший сотрудник агентства "Рафо". Встречи с Робертом Дуасно и Робертом Дельпи сыграли для него решающую роль, побудив его развивать свое искусство в области гуманистической фотографии.

Его черно-белые фотографии посвящены исторической памяти армянского народа. Работая в разных конфликтных зонах, Антуан Агуджян создал иллюстрации, где рассказ, след последнего и реакция нарушают навязанное молчание.

С 2015 года он делает цветные фотографии, изображающие войны в Ираке, Сирии и Нагорном Карабахе. Таким образом, Антуан заложил начало нового этапа в своем искусстве, переходя от воспоминаний о прошлом к документированию настоящего.

Стоит также отметить, что в 2015 году во Франции вышла в свет книга Антуана Агуджяна "Крик тишины", посвященная памяти жертв Геноцида армян. В книге собраны работы художника за 30 лет, которые представляют жизнь армян до и после Геноцида.