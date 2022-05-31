Вторник, 31 Мая 2022 18:14

АрмИнфо.Общественно-политический деятель, соучредитель Фонда "Арар" Аветик Чалабян останется под арестом.

Сегодня, апелляционный уголовный суд под председательством судьи Армена Даниеляна, отклонил жалобу адвокатов об освобождении Аветика Чалабяна из-под ареста.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 12 мая в квартире Аветика Чалабяна был проведен обыск, после чего полицейские увезли его в отделение Арабкира. Позднее Следственный комитет сообщил, что Аветик Чалабян задержан по подозрению в финансовом поощрении главы студсовета Аграрного университета с целью привлечения к акциям протеста 2000 студентов. А уже 14 мая суд удовлетворил ходатайство следственного органа о заключении Чалабяна под стражу сроком на два месяца. Сам Чалабян предъявленных ему обвинений не признает. Примечательно, что Чалабяну инкриминируются деяния, которые по вступающему в силу 1 июля текущего года новому УК не считаются преступлением.

28 мая Высшее руководство Арцаха вступилось за Аветика Чалабяна и призвало прокуратуру Армении выпустить его на свободу.

А еще раньше 85 общественно-политических деятеля из Армении выступили в поддержку Чалабяна, назвав его арест незаконным и вызывающим много вопросов. Поле того, в их заявлении отмечалось, что подобные сомнительные действия правоохранительных органов страны наносят вред имиджу Армении.