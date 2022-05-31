Вторник, 31 Мая 2022 14:21

АрмИнфо.Группы быстрого реагирования Омбудсмена Армении 30 мая совершили визит в 6 полицейских отделений Еревана, и оказали содействие в реализации права 100 гражданам.

Как сообщает пресс-служба Офиса защитника прав, в результате общения с подвергнутыми приводу гражданами и мониторинга СМИ были выявлены случаи применения несоразмерной силы со стороны правоохранителей во время задержания граждан, участвующих в акциях неповиновения. Более того, подобные действия со стороны последних не были обусловлены намерением подвергнуть приводу.

Помимо этого, многочисленны факты применения грубой физической силы в том случае, когда задержанный уже находился в руках полицейского служащего. В результате подобных неправомерных действий со стороны правоохранителей граждане получили различные телесные повреждения, начиная от ушибов, царапин, заканчивая переломами. Помимо этого, были зарегистрированы случаи применения физической силы в отношении депутатов. В результате исследования публикаций СМИ был выявлен также случай использования наручников при задержании участника акций.

<Каждый случай применения несоразмерной физической силы со стороны правоохранителей должен получить незамедлительно надлежащую правовую оценку, а виновные привлечены к ответственности во избежание повторения подобных случаев>, - говорится в сообщении.

В то же время Защитник прав человека зафиксировал случаи телесных повреждений различной степени тяжести, нанесенных сотрудникам полиции участниками акций, что также строго предосудительно и противозаконно

Согласно источнику, Группы быстрого реагирования также выявили, что по истечению двух часов после того, как граждан подвергли приводу, правоохранители не представили причины задержания последних, правовые основания, а в ряде случаев лица были лишены возможности реализации минимальных прав. <Подобный подход неприемлем и недопустим>, - отмечает Омбудсмен.

По всем зарегистрированным случаям Защитник прав человека обратится в компетентные органы с требованием проведения детального и всестороннего расследования и будет следить за их ходом.

Напомним, что по данным Полиции РА, 30 мая сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хулиганстве были подвергнуты приводу 111 граждан.